Kæmper for livet efter corona: Skal have nye lunger

Nick Cordero har i flere måneder kæmpet for sit liv, efter han blev smittet med coronavirus.

Covid-19 har ramt den 41-årige canadiske skuespiller hårdt, og han har blandt andet fået amputeret sit ene ben - ifølge Nick Corderos kone, Amanda Kloots, på grund af den blodfortyndende medicin, han fik i forbindelse med sygdommen.

Amanda Kloots har løbende holdt offentligheden opdateret om, hvordan det går med Nick Cordero, som ikke længere er i koma og har fået fjernet den midlertidige pacemaker, han fik for at støtte hjertet. Skuespilleren er dog fortsat 'ekstremt svag', fortalte Amanda Kloots, da hun torsdag gæstede 'CBS This Morning'.

Her fortalte hun også, at Nick Cordero formentlig skal have en dobbelt lungetransplantation, når det kan lade sig gøre. Det skriver CNN.

- Der er 99 procent chance for, at han har brug for det, hvis han skal leve det liv, som jeg ved, at min mand gerne vil leve, fortalte hun til værten Gayle King.

'Sig farvel til ham'

Fire gange fik Amanda Kloots at vide, at manden ikke ville overleve, og at det nu var tid til at sige farvel. Hver gang formåede Nick Cordero dog at snyde døden.

- Han kæmper. Jeg kan se det hver dag. Nicks læge kan se det. Og så længe han bliver ved med at kæmpe, så fortsætter jeg med at kæmpe sammen med ham, fortalte Amanda Kloots.

Selvom han stadig er svag, så er hans tilstand nu stabil.

- Han kan stadig åbne sine øjne, og når han er vågen, kan han ved at kigge op eller ned svare på ja/nej-spørgsmål. Når jeg spørger ham om noget, forsøger han endda at smile eller bevæge sin kæbe. Sygeplejerskerne har alle sagt, at han svarer bedst på mine spørgsmål.

Parret har sammen sønnen Elvis på ét år.