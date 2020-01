Kæmper mod fake news

Angelina Jolie skal være producent på et nyt BBC-program, som har til formål at hjælpe børn med at spotte falske nyheder

Hollwood-stjernen Angelina Jolie og det britiske public service-medie BBC har slået pjalterne sammen i kampen mod såkaldt fake news. Det skriver NBC.

Det umage par er i gang med forberedelserne til programmet 'BBC My World', som skal hjælpe børn over 13 med at spotte falske nyheder.

- Som mor er jeg glad for at kunne give min støtte til et program, hvis mål er at hjælpe børn lære mere om andre unge menneskers liv rundt omkring i verden, udtaler Angelina Jolie.

- Jeg håber, at det vil hjælpe børn med at finde den information og de redskaber, de skal bruge for at gøre en forskel på de områder, der har betydning for dem.

Ikke nok tilbud

Producenterne ser programmet som et værktøj til unge mennesker, hvis færden på de sociale medier gør, at de bliver præsenteret for mange nyheder henvendt til voksne, som de ikke nødvendigvis har evnerne til at vurdere kvaliteten eller troværdigheden af.

- Der er ikke nok tilbud til unge mennesker, som gerne vil forstå, hvordan nyhederne laves, og hvilke værdier der ligger bag dem. De har brug for værktøjer til at skelne ægte fra falsk og evner til at tilgå information kritisk, hvor end de møder det, siger Jamie Angus, leder af BBC World Service Group.

'BBC My World' kommer til at køre én gang om ugen på BBC World News, som er mediets mest populære kanal. Sendetidspunktet bliver hver søndag klokken 17.30-18.00.

Programmet vil desuden blive delt på YouTube og BBC's egen streamingtjeneste, iPlayer. Briterne forventer, at det bliver tilgængeligt på 42 forskellige sprog.

Udover at have Angelina Jolie som producent på programmet får BBC også hjælp af Microsoft Education. Det er dog briterne, der har sidste ord i klipperummet.

