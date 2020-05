Kampen om milliarden fortsætter: - Fyldt med direkte løgne

Makeup-mogulen Kylie Jenner har endnu engang fået en del opmærksomhed på nettet. Det kom frem i Forbes fredag, at den 22-årige megastjerne ifølge dem havde fusket sig til en førsteplads på Forbes liste over de yngste milliardærer i dollars.

Det skrev Forbes fredag.

Som en af verdens mest kendte personer har den smukke 22-årige realitystjerne et stort hold af dygtige advokater bag sig. Og en af dem tager nu bladet fra munden, efter Kylie Jenner selv rasede over beskyldninger på Twitter tidligere.

- Vi har gennemgået Forbes' artikel, hvor de beskylder Kylie for at have taget del i bedrag og et 'spindelvæv af løgne' for at øge sin formue. Artiklen er fyldt med direkte løgne, fortæller advokaten Michael Kump i en meddelelse til The Post.

- Forbes' beskyldninger om, at Kylie og hendes revisorer har 'forfalsket selvangivelser' er utvetydigt falske, og vi kræver, at Forbes straks og offentligt trækker denne og andre erklæringer tilbage, fortæller han til det amerikanske medie.

Sådan så det ud, da Kylie Jenner blev kåret som den yngste milliardær i dollars. foto: Ritzau Scanpix

Forbes' antagelse er, at der er fusket med virksomhedens tal og snydt med skattefradrag for at opnå og fastholde den vilde titel som verdens yngste selfmade milliardær i dollars.

I forbindelse med salget af størstedelen af virksomheden kunne den 22-årige realitystjerne putte 340 millioner dollars i lommen efter skat.

Selvom der angiveligt er fusket med tallene for at få titlen, og hun ikke er så rig, som hun har fortalt, så mangler den smukke 22-årige stjerne ingenting. Hendes formue er nu vurderet til at være lige under 900 millioner dollars.

Forbes fortæller, at de står ved deres artikel om Kylie Jenners løgne og forfalskninger.