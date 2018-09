Kan du genkende dem? 25 billeder af kendte som unge

Skoleåret er for nyligt startet, og i den anledning har slægtsforsknings-sitet Ancestry.com været en tur i arkiverne for at finde skolebilleder af 25 forskellige kendisser.

i videoen herover kan du derfor se skolebilleder af blandt andet Sean Penn, Paris Hilton og Lebron James, men hvor mange af dem kan du egentlig genkende uden hjælpemidler?

Test dig selv i videoen over artiklen og se svaret herunder:

Hvor mange kunne du genkende? Se listen med navne herunder 1. Tom Hanks



2. Taylor Swift



3. Sean Penn



4. Sandra Bullock



5. Snoop Dogg



6. Robert Pattinson



7. Rob Lowe



8. Paul Rudd



9. Paris Hilton



10. Oprah Winfrey



11. Matthew McConaughey



12. Madonna



13. Leonardo DiCaprio



14. LeBron James



15. Halle Berry

16. Garth Brooks



17. Derek Jeter



18. Cindy Crawford

19. Cameron Diaz

20. Brad Pitt



21. Amy Adams



22. Alec Baldwin

23. Will Smith



24. Jennifer Garner



25. Matt Damon Vis mere Luk

