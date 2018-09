Kanye-chok: Bruger han konens sex-støn?

Kim Kardashian ufrivillig midtpunkt i mistanke efter et nyt nummer, Kanye West medvirker på

Rapperen Kanye West - gift med Kim Kardashian - er ikke fremmed for at lave kontroversielle beslutninger.

Men dte er alligevel en udbredt opfattelse, at han er gået over stregen på en sang fra Teyana Taylors nye album, 'K.T.S.E', som Kanye West medvirker på.

Sangen 'Hurry' er omdrejningspunktet for balladen, da mange er overbeviste om, at det støn, der høres på nummeret, er samplet fra Kim kardashians sex-video med hendes tidligere kæreste Ray J, som eksploderede hende til berømmelse - og som 'momager', Kris Jenner, solgte til videre udbredelse for mellem 10 og 15 millioner dollars.

Teyana Taylor er også en sexet sag. PR Foto

Basegod94 skriver om sangen:

Så 'Hurry' har afgjort et sample fra Kim K. video. Sikke et fucking træk, Kanye'.

Sex-lydene sker 1.50 min. inde i sangen, og LithiumK mener, at stønnene er de samme som på Kim K. video - bare afspillet langsommere og så forstærket.

Helt nøjagtigt kan de høres 4.40 minutter inde i sex-akten på videoen, afgør LitthiumK.

Kanye West hvisker et eller andet listigt i konen ører. Foto: Wenn.com/All

Er det rigtigt, er det langtfra første gang, Kanye West henviser til sin kones fortid som porno-star.

På nummeret 'Clique' i 2013 sang han, at 'min kæreste er superstar, alene fra en hjemmevideo.

I sangen 'Highlight' spekulerede han såmænd på, at han og Ray J såmænd godt kunne blive gode venner, 'hvis vi ikke elskede den samme bitch'.

Men er det rigtigt, at gemalen sådan botaniserer i fruens private underholdning.

Kim Kardashian har en fræk film i bagagen. Foto: All Over Press

Kim selv benæger det, efter at hun er blevet opmærksom på mistanken fra sin søster, Kylie Jenner.

''Det skøre er, at Kylie ringede og sagde 'min Gud, er det blevet samplet', og jeg reagerede, 'min Gud, nej, han ville selvfølgelig have spurgt og fortalt mig det. Nej, nej, absolut nej', skriver Kim K.på sin officielle app.

