Kanye skifter retning: Familiekrig på vej

Nu skal Kanye Wests kone Kim Kardashian og svigerinde Kylie Jenner snart til at kigge sig over skulderen.

Den 43-årige rapper vil nemlig til at begive sig ud i samme branche, som de to søstre har indtaget med storm - kosmetikbranchen.

Det skriver Business insider.

Yeezy som kosmetik-brand

Det er kommet frem, at rapperen, som snart kan skrive mange ting på sit CV blandt andet designer, indgav en ansøgning om at få registreret millionbrandet Yeezy som varemærke i kosmetik-branchen.

Se også: Verdensstjerne taget i snyd: Løj sig til milliarden

Det gjorde han 2. juni viser dokumenter, som er blevet forelagt den amerikanske patent- og varemærkestyrelse.

Artiklen fortsætter under billedet...



Det celebre par har sammen fire børn. Foto: AP

Se også: Danmarks ukendte superstjerne

Mascotte Holdings, Inc. som Kanyes firma hedder, kan derfor i fremtiden lave kosmetik-produkter. Det har konen Kim Kardashian og hendes lillesøster Kylie Jenner gjort i flere år med henholdvis KKW Beauty og Kylie Cosmetics. Og man må sige, at de to kvinders firmaer erobrede branchen, da de startede for flere år tilbage.

Se også: Fem år efter transformation: - Du er vores helt

Det lader til at Kanye har søgt om, at registreringen skal inkludere make-up, deodoranter, hårpleje, tandpasta, parfume, kropsglimmer og flere andre podukter.

Mange ideer

Men porteføljen af Yeezy-produkter stopper ikke der, hvis det står til den idérige rapper. Han har nemlig også søgt om at registrere Yeezy som varemærke inden for nogle lidt mindre gængse kosmetik-kategorier.

Hitmagerens tilføjelser lyder; han vil også have mulighed for at lave røgelse, duftlus, aromatherapi-puder, duftesten, potpourri blandt andre.

Sex, stoffer og folkedrab: Her er de mest grænseoverskridende musikvideoer

Droppet det før

Man skal dog ikke sætte forventningerne for højt op, for det sker ofte, at virksomheder og privatpersoner ansøger om et bestemt varemærke, men ikke fører det ud i virkeligheden.

Det er desuden heller ikke er første gang, at Kanye West udforsker ideen om at indtage skønhedsbranchen.

Tilbage i 2017 ansøgte han om lov til at lancere en kosmetiklinje ved navn Donda, som er navngivet efter hans afdøde mor, men det blev aldrig til mere end en ide på papiret.