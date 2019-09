Karate Kid-skuespiller er død

Robert Garrison, der nok er mest kendt for en mindre rolle i Karate Kid, er død.

Det skriver TMZ.

Det amerikanske medie skriver, at det er familien, der bekræfter dødsfaldet. Således fortæller Robert Garrisons søster til mediet, at han døde på hospitalet fredag morgen på et hospital i West Virginia.

Ifølge søsteren har han været indlagt i mere end en måned blandt andet med leverproblemer.

Han spillede Tommy i Karate Kid, hvor han var en del af modstanderholdet Cobra Kai, som filmens hovedrolle Daniel LaRusso spillet af Ralph Macchio skulle kæmpe imod.

I filmen råber han: - Get him a body bag! Yeah.

Det er sætningen, som han er mest kendt for i filmen.

Robert Garrison blev 59 år gammel.