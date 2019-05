Kardashian åbner op: Han knuste mit hjerte

Khloe Kardashian fortæller i en ny podcast, hvordan bruddet til Lamar Odom tærede på hende, og at hun slet ikke er interesseret i at finde en ny kæreste. Lige nu

Det er seks år siden, at basketball-spilleren Lamar Odom dannede par med Khloé Kardashian.

De to havde et meget offentligt og turbulent ægteskab i fire år, og da det sluttede lå Khloe Kardashian efterladt i tårer.

Det fortæller hun i en ny podcast 'Divorce Sucks', der laves af Laura Wasser.

- Lamar var så svært for mig, for det var første gang, jeg virkelig fik mit hjerte knust. Jeg lagde alt i det ægteskab, siger Khloe Kardashian i podcasten, hvor hun fortsætter.

- At vide jeg kan overleve det og vide, at det hele nok skal gå, og livet bliver bedre igen... Jeg prøver at se positivt på tingene. Jeg vil hellere opleve de gode tider og miste dem igen end aldrig at have oplevet dem.

Se også: Kardashians eksmand indrømmer: Sex med over 2000 kvinder

I programmet bliver den amerikanske realitystjerne og spurgt, om hun kunne finde på at blive gift igen. Her er Khloe Kardashian klar i spyttet.

- Ja.

- Uanset hvor fucked up og lortet, det kan føles, når man går igennem det, så har jeg lært fra min første eksmand, at det bliver okay. Uanset hvor hårdt, det bliver, så tror jeg, at man skal lytte til sine følelser og ikke være bange for dem, siger Khloe Kardashian.

Khloe Kardashian med eksmanden Lamar Odom på et billede fra 2012. Foto: Ritzau Scanpix

Realitystjernen har været gift én gang - med Lamar Odom. Men hun har også dannet par med basketball-spilleren Tristan Thompson, som hun i 2018 fik et barn sammen med. De gik fra hinanden efter anklager om utroskab.

Se også: Kardashians kritiseres for julegave: Grådig, narcissistisk og frastødende

I dag er hun alene, og det er ikke noget, hun forventer ændrer sig lige foreløbig. Hun fortæller i programmet, at hun hverken bruger datingapps eller nærer et ønske om at finde en ny mand.

- Jeg tænker slet ikke i dates. Jeg er heller på noget (datingapps og lignende, red.). Jeg arbejder med mig selv, mit sind og sjæl. Jeg er bare glad. Jeg har ikke travlt med at finde en kæreste. Jeg gider slet ikke, siger hun.