Kardashian bliver hånet på scenen

Et yderst akavet scenarie udspillede sig for Kim Kardashian, da hun på scenen blev mødt med latter efter en udtalelse, der ikke var ment som en joke

Kim Kardashian og hendes yngre søster Kendall Jenner var trådt op på scenen for at uddele prisen for 'Outstanding competition series' ved dette års Emmy-uddeling. Men kim Kardashian nåede knap nok igennem sin første sætning, før publikum begyndte at grine ad dem begge.

Med en seriøs mine antydede Kim Kardashian, inden de overrakte prisen, at 'Keeping up with the Kardashians' består af ægte personer, der bare er sig selv.

Men selvom sætningen ikke var ment som en joke, brød publikum ud i latter, mens søsteren, Kendall Jenner, fortsatte '... som fortæller deres historier ufiltreret og uden manuskript'.

Folk på Twitter krummer tær

Det gik heller ikke ubemærket hen, at de to stjerner blev mødt med latter under deres tur på scenen.

Emmys 2019: Kim Kardashian and Kendall Jenner mocked for suggesting their show is "real" https://t.co/gyXybg7bDc #music #feedly — K Dubb (@TheReal_KDubb) September 23, 2019

Medier og brugere på Twitter mener, at publikum decideret hånede Kim Kardashian og Kendall Jenner, da de stod på scenen.

Audience at Emmy's laughs at embarrassed Kim Kardashian after awkward comment https://t.co/5XwIWq4Q3e pic.twitter.com/8S2u9IwCba — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 23, 2019

Du kan se det akavede øjeblik i videoen over artiklen.