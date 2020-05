Kardashian chokerer med ekstreme læderbukser

Den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian har for ganske nylig chokeret mange af sine mere end 171 millioner følgere på Instagram med et opslag, hvor hun poserer iført hvidt undertøj samt et par hvide læderbukser, der er kreeret med en stor åbning foran, så der er frit udsyn til hendes kridhvide trusser.

Kim Kardashian, der i øvrigt er kendt som brunette, har i dagens anledning taget en blond paryk på.

Til billedet, hvor Kim Kardashian står foran en sølvfarvet Rolls Royce, skriver realitystjernen:

'Klædt på, men jeg har ingen steder at tage hen.'

Realitystjernens fans på Instagram gik også amok i kommentarfeltet og skrev blandt andet: Wow. Frækt. Lækkert. Yea Hah. Utroligt. Ikke til at slå. Fantastisk. Det er totalt vildt. Jeg er chokeret.

En bruger skrev med glimt i øjet: 'Du må gerne køre mig over'.

En anden skrev: 'De passer perfekt til, når jeg skal på arbejde næste gang'.

Og en tredje skrev: 'Jeg er fuldstændig mundlam'.

Kim Kardashians ekstreme billede blev offentliggjort nogle dage efter, at Kim Kardashians mor, Kris Jenner i magasinet Elle, afslørede, at der stadig laves optagelser til det berømte realityshow 'Keeping Up With The Kardashians'.

Alle de medvirkende Kardashian-søstre har fået rengjort deres boliger systematisk, så der ikke kan spredes bakterier. Og filmfolkene er iført specielt tøj, der også vil forhindre smitning af corona-virus.