Kardashian-fans går amok over 'vulgært' billede: 'Sørgeligt' og 'desperat'

Kim Kardashian har endnu en gang formået at sætte gang i internettet med et voldsomt bikinibillede

Kardashian-alarm!

Multi-millionæren med de kendte kurver har endnu en gang fået sine mere end 100 millioner følgere på Instagram til tasterne.

Det sker efter, at hun fredag nok en gang har delt et afslørende billede af den kendte krop. Denne gang har hun iført sig en yderst pikant Chanel-bikini, akkurat så stor, at det kun lige dækker superstjernens brystvorter.

Kardashians fans er da heller ikke synderligt imponeret over billedet, der både bliver kaldt 'sørgeligt' og 'desperat' i de mere end 80.000 kommentarer, det har fået.

'Hvad fanden er det for en mor', spørger en eksempelvis.

'Det her er så ulækkert, hvorfor skal børn se det her billede? Jeg har ingen respekt for dig (Kim, red.), og dine følgere burde skamme sig over det her', skriver en anden.

'Kim, hvorfor er du så desperat?', skriver en tredje.

'Det er så upassende. Du har børn, der kommer til at se det her en dag', skriver en fjerde, mens en femte konstaterer:

'Jeg har så ondt af, at Kim føler hun er nødt til at gøre sådan noget her. Hun er måske rig, men er hun lykkelig? Sørgeligt. Virkelig sørgeligt'.

Billedet, der har fået mere end tre millioner likes, har ikke udelukkende været udsat for kritik.

'Kim for president', skriver en eksempelvis, mens en anden skriver:

'Det er smukt. Alt hvad du tager på, er fantastisk. Lækreste kvinde i hele verden, jeg elsker det'.

Anden gang for bikinien

Faktisk er det anden gang på samme uge, at Kim deler et billede iført bikinien.

Mandag var hun således også på banen, hvor tungen blev vist frem.

Synes du, at billedet er for meget? Ja! Nej... Synes du, at billedet er for meget? 46 % Ja! 54 % Nej... Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Kim bliver ved og ved - med sin nøgen-hed

Se også: Kritik mod Kim Kardashian: Lad hende dog være et barn

Se også: Forsøger desperat at kopiere Kim Kardashians bedste selfies: Se dem her