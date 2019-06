Kardashian i chok: - Jeg vidste ikke, jeg havde en affære

Der bliver ved med at være drama omkring Khloé Kardashians ekskæreste Tristan Thompson. Senest er det kommet frem, at Tristan stadig var sammen med sin gravide kæreste, da han begyndte at date Khloé

Nye beskyldninger mod realitystjernen Khloé Kardashian har fået den 34-årige til at komme med sin 'egen sandhed' på det sociale medie Instagram.

Khloé Kardashian bliver i en ny dokumenter, i forbindelse med en retssag mod sin ekskæreste Tristan Thompson, beskyldte for at have haft en affære med basketballstjernen, mens han stadig var sammen med Jordan Craig, der ventede hans første barn på daværende tidspunkt.

I dokumenter som Radar Online har fået indsigt i, forklarer Jordan, at hun fandt ud af at Tristan havde en affære med Khloé Kardashian en måned efter, at hun også fandt ud af, at hun var gravid.

Ifølge Jordan Craig havde Tristan benægtet, at han overhovedet kendte Khloé på det tidspunkt.

Men de beskyldninger vil Khloé ikke have siddende på sig.

Khloé fortæller i opslaget at der var mange beviser på, at Tristan og Jordan ikke længere var sammen. Foto: AP/Richard Shotwell

Fortæller sin egen version

Derfor har hun også valgt at fortælle sin version på Instagram i en story til sine mange fans som TMZ har taget billeder af.

'Jeg mødte Tristan, fordi han valgte at gå på en blind date med mig. En fælles ven satte det op. Efter vi havde været på et par dates fortalte Tristan, at han havde en eks, der var gravid. Åbenlyst var jeg modvillig om at blive ved med at se ham, men han blev ved med at sige, at forholdet var ovre længe før vi mødte hinanden', skriver hun.

Ifølge stjernen fra 'Keeping up with the Kardashians' viste Tristan hende flere beviser på, at forholdet var slut mellem ham og Jordan Craig.

Flere af hans venner og hans mor fortalte angiveligt stjernen, der i dag er mor til hans datter, at der slet ikke var noget mellem de to.

'Det her er min sandhed, og det var den, jeg stolede på. Hvis det her viser sig ikke at være den rigtige sandhed, så er jeg ked af, at Tristan og hans indre cirkel ville lyve sådan over for mig. Fra min sjæl er jeg ked af det. Jeg er ked af, hvis jeg har været skyld i smerte på nogen som helst måde. Ingen kvinde fortjener det', skriver hun afslutningsvis.

Khloé Kardashian oplevede på egen krop, at Tristan har svært ved at holde sig til én kvinde.

Da hun var gravid med parrets datter True, blev Tristan filmet sammen med to kvinder, som han kyssede og tog på.

Khloé besluttede at tilgive ham, men er sidenhen gået fra ham, da det kom frem, at han også havde kysset med hendes lillesøsters bedsteveninde Jordyn Woods.

Parret var sammen over flere omgange, mens Tristan fortsatte sin utroskab. Foto: All over press

