Kardashian-klanen smider tøjet

Der er som sædvanlig gang i Kardashian-familien.

Flere af dem er gravide - eller har angiveligt fået en rugemor til at være det for sig - og de to af dem, der ikke er det, er på ingen måde blege for at smide tøjet foran et kamera og lægge resultatet på deres Instagram-profiiler.

Her er Kourtneys seneste opdatering.

fitness week, on my app Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 10. Jan, 2018 kl. 12.54 PST

Familie-sammenholdet er ubrydeligt. Det understreger Kourtney i et andet billede af lillesøstrene Kim og Khloe i kærlig omfavnelse.

'Kan ikke leve uden dem', skiriver hun.

couldn't live without them Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 17. Sep, 2017 kl. 6.43 PDT

Kim Kardashian, der ikke tør føde flere børn selv, holder sig heller ikke tilbage med nedenstående billede.

Rise & Grind Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 5. Jan, 2018 kl. 7.55 PST

Hun har også et par andre friske og letpåklædte billeder på sin profil.

#TBT Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 28. Dec, 2017 kl. 6.07 PST

Khloe Kardashian har endelig bekræftet, at hun er gravid med basketball-kæresten Tristan Thompson,. Det er nu også svært at benægte med nedenstående billede.

Khloe er iøvrigt seks måneder henne og ventes at føde til april.

Yngste-søsteren Kylie Jenner menes også være gravid med sin kæreste, rapperen Travis Scott. Smukke Kylie har dog endnu ikke bekræftet forlydenderne. Og kæresten siger heller ikke for meget:

'Lad dem fiske', lyder kommentaren.

@vmagazine X @nick_knight Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 25. Aug, 2017 kl. 3.40 PDT