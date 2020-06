Kardashian overrasker: Nyt job

Realitystjernen Kim Kardashian West kan snart føje endnu et job til det omfangsrige CV.

Den 39-årige tv-stjerne har netop underskrevet kontrakt med Spotify om produktionen af en truecrime-podcast.

Det skriver blandt andre CNN Business, over for hvem Spotify har bekræftet aftalen.

I podcasten skal Kim Kardashian sammen med producer og medvært Lori Rothschild Ansaldi blandt andet dække historier om folk, der er blevet dømt uretmæssigt, og temaer som for eksempel som reformer af strafferetssystemet.

Kim Kardashian West med sin ægtemand, rapper Kanye West, ved sin side. Foto: Danny Moloshok / Ritzau Scanpix

Hjælper fanger

Lori Rothschild Ansaldi har over lang tid undersøgt sagen om Kevin Keith, der i 1994 blev dømt for tre mord, men nægter sig skyldig.

Hun har tidligere beskæftiget sig med emnet i samarbejde med organisationen 'The Innocence Project', som arbejder for løsladelse af uretmæssigt dømte fanger.

Kim Kardashian West har flere gange talt for at omstøde dommen for fanger på dødsgangen, i sager hvor der er tvivl om dommen.

I 2018 fik hun desuden præsident Donald Trump overtalt til at omstøde dommen og sikre en mildere straf for en ældre kvinde, der var idømt livstid i en narkosag.

Spotify har ifølge CNN Business endnu ikke ønsket at løfte sløret for, hvornår podcasten kan høres.

Ved siden af den kommende podcast-karriere har Kim Kardashian et makeup-mærke. Hun har desuden kastet sig over jurastudiet og for nylig været i praktik på et advokatkontor.

Derudover er hun kendt fra reality-serien 'Keeping up With The Kardashians', som har gjort Kardashian-Jenner-familien til en af verdens mest berømte familier.