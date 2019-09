Kardashian-søster indlagt

Den yngste søster i klanen skulle ellers have været til modeugen i Paris, men er blevet nødt til at aflyse, efter hun er blevet indlagt på hospitalet med symptomer på influenza.

Det fortæller en talsmand for reality- og kosmetik-stjernen til Page Six.

Kylie Jenner skulle have været med sine søstre, da de præsenterede en pris ved dette års Emmy uddeling, men her var hun også for syg til at deltage.

Kardashian bliver hånet på scenen

Da turen kom til modeugen i Paris var den 22-årige mor til en stadig ikke frisk nok til at rejse.

Det var ellers meningen, at hun skulle have vist den nye kollektion for modemærket Balmain frem, fordi hun sammen med hoveddesigneren Olivier Rousteing har skabt en kosmetik-linje med mærket.

Det fortæller hun om på sin Twitter-profil.

'Hej venner! Som I ved, var jeg ved at gøre mig klar til at tage til Paris for at være med i Balmain showet. Jeg er desværre blevet rigtig syg, så jeg kan ikke rejse. Jeg er virkelig knust over at skulle gå glip af showet, men jeg ved mit fantastiske team vil hjælpe mig'.

Talsmanden har over for Page Six bekræftet, at Kylie Jenner har det bedre, efter hun er blevet tilset af en læge.

