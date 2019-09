Kardashian-søster smider tøjet i Playboy

Kylie Jenner viser det hele frem for Playboy.

Det gør den 22-årige realitystjerne og makeup-gigant i det nyeste 'Pleasure' (nydelse red.) nummer af magasinet.

Det deler den smukke mor til en på sin egen Instagramprofil.

For ti år siden var det hendes storesøster Kim Kardashian, der bookede forsiden for det kendte blad, og nu mere end et årti senere er det lillesøsteren læserne kan få lov at se billeder af.

Hun er dog ikke alene på billederne.

Stjernen har nemlig valgt at få taget billederne sammen med sin kæreste og faderen til sit barn, rapperen Travis Scott.

Til billedet har hun meget simpelt skrevet 'Når L.A møder Houston' efterfulgt af et hjerte.

På billedet ses den unge kvinde helt uden en trevl, men med en cowboyhat på hovedet.

Selvom man ikke ser det hele, er det umuligt ikke at få øje på hendes kurver, der i centrum for billedet.

Kæresten har valgt at være topløs på billedet, men med et par jeans.

Det er Travis Scott, der har været de kreative muskler bag fotoserien.

Parret har sammen datteren Stormi, der er 19 måneder gammel.