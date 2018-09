Kardashian-søster viser kurverne og piller ved veninde

Kardashian-klanens yngste medlem, 21-årige Kylie Jenner, gav onsdag sin massive følgerskare lidt ekstra godt at se på.

I en dampende video, delt på Kylies Instagram, kunne man nemlig se den kurvede superstjerne slange sig med bedsteveninden Jordyn Wood kun iført undertøj.

Optrinnet var dog ikke kun en gave til hendes mere end 100 millioner følgere.

Videoen skal nemlig bruges som reklame for de to slyngveninders nye makeup serie Jordyn X Kylie.

Se det frække optrin i videoen øverst i artiklen.

Alligevel er der blevet plads til masser af kælen i mellem de to piger, der ifølge Daily Mail er tidligere skolekammerater.

'Min og Jordyns relation er fuldstændig uvurderlig, og jeg betragter hende som en del af familien', skrev Jenner på sin Instagram fredag, da hun offentliggjorde samarbejdet.

'Hun har igennem alle årene altid hjulpet mig med at forblive MIG, og nu er det første gang, at vi har arbejdet sammen på et projekt, som det her. Det har været så sjovt, og jeg vil værdsætte oplevelsen for evigt.'

Makeup-produkterne bliver er blevet sat til salg i dag fredag.