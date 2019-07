Kardashian til kamp for fængslet rapper

Kim Kardashian og Kanye West har kastet sig ind i kampen om at få løsladt den amerikanske rapper ASAP Rocky, der er fængslet på mistanken om vold i Sverige.

Det celebre power-par har bragt sagen videre til præsident Donald Trump og udenrigsminister Mike Pompeo, oplyser Kim Kardashian på Twitter.

- Thank you @realDonaldTrump, @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends, skriver hun.

Embedsmand til Sverige

Kardashian, der har et tæt forhold til Det Hvide Hus, kontaktede forleden præsidentens svigersøn Jared Kushner og forklarede sagen om rapperen, der blev fængslet i Stockholm 2. juli.

Ifølge TMZ gik Kuschner efterfølgende til Donald Trump, der lovede sin svigersøn at se nærmere på sagen.

USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, der ellers har travlt med både Iran og Nordkorea, skal efterfølgende have sendt en embedsmand over Atlanten til Sverige.

- Vi er blevet fortalt, at udenrigsministeriet nu arbejder aktivt på at få A$AP ud af fængslet, takket være Kims indsats, rapporterer TMZ.

ASAP Rocky fængslet for vold. Foto: AFP

Rapper mistænkt for vold: Må aflyse flere koncerter

ASAP Rocky, der egentlig hedder Rakim Meyers, ankom til Stockholm for over to uger siden efter blandt andet at have optrådt på Tinderbox i Odense.

Klasket i røven

I Sverige havnede rapperen og hans følge i et slagsmål med en gruppe unge mænd og blev anholdt. Anklageren besluttede, at amerikaneren skulle for en dommer, hvorefter han blev varetægtsfængslet.

ASAP har lagt flere klip op på sin Instagram-profil, der angiveligt viser situationen, der førte til hans anholdelse.

'Så et par enkelte stofmisbrugere er ikke fans af mig. Vi kender ikke disse fyre, og vi ville ikke have nogen problemer. De forfulgte os fire blokke, og de klaskede piger i røven, der kom forbi', lyder forklaringen.