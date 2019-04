Kardashian udsat for shitstorm: Hun har det forkerte på hovedet

Reality-stjernen Kim Kardashian er endnu engang røget i modvind. Denne gang er det på grund af et billede, som hun har lagt ud på sin profil på Instagram, hvor hun er iført et indisk smykke, der hænger lidt ned i panden på hende. Umiddelbart ser billedet ganske uskyldigt og smukt ud. Men Kim Kardashian er alligevel røget ud i en voldsom shitstorm, fordi mange mener, at hun gør sig skyldig i såkaldt 'appropiation'. Det vil sige, at man tilegner sig andre folkeslags kulturer og udnytter og bruger dem på en forkert og uværdig måde.

Til billedet har Kim Kardashian skrevet: 'Vibrationer ved søndags-gudstjenesten'.

(artiklen fortsætter under billedet)

Mange af Kim Kardashians 133 millioner følgere kritiserer verdensstjernen for at bære det særlige indiske hovedsmykke, der kaldes 'maang tikka'.

En følger skriver følgende:

'For alle jer som ikke ved det, er 'maang tikka' et hovedsmykke, der traditionelt bæres af bruden i Indien. Og at have en hvid kjole på i Indien er traditionelt beregnet for begravelser'.

En anden skriver:

'Kultur er ikke et kostume'.

Og en tredje skriver:

'Her er der tale om kulturel appropiation. Og det er faktisk ikke særlig sødt længere. Kim. Hold dig til din egen kultur, og stop med at stjæle ideer fra andre kulturer og gøre dem til dine egne.'

En fjerde skrev:

'Kan I huske dengang, hun kaldte indisk mad for forfærdeligt. Ha, ha.'.

Der er dog også mange, der forsvarer reality-stjernen, heriblandt en indisk kvinde, der skriver følgende:

'Som en indisk kvinde, synes jeg, at Kim ser rigtig godt ud. Og jeg er helt ærlig ligeglad med, hvad hun har på. Vi bliver alle påvirket af hinandens kulturer og etniciteter. Vi burde som indere føle os beæret over, at en så moderigtig kvinde sætter pris på vores kultur.'