Katie Price vil have barn nummer seks

Den britiske glamour-model har kastet sig ud i det første vigtige skridt for at få endnu et barn

Den 42-årige britiske glamour-model Katie Price, der er mor til fem børn, afslører nu, at hun sammen med sin nye kæreste, 31-årige Carl Woods, arbejder på at få barn nummer seks. Det fortæller hun på sin YouTube-kanal.

Katie og Carl har også taget det første vigtige skridt til at få børn. De er nemlig stoppet med at bruge prævention.

Metro og Mirror

Katie og Carl er her i poolen sammen under deres ferie til Tyrkiet for et par måneder siden. Ritzau Scanpix

Katie Price mødte sin 11 år yngre kæreste Carl Woods i juni måned. Men parret har allerede talt om et kommende bryllup. Og nu vil de altså også have et barn sammen.

Parrets sidste video på modellens YouTube-kanal blev filmet lige før, de tog afsted på en elskovsferie til Maldiverne, hvor de har arbejdet hårdt for at få et barn sammen. Da videoen blev filmet, afslørede Katie Price, at hun dog endnu ikke er gravid, men at det kan ske når som helst.

Katie Price brækkede begge sine ankler under sin ferie i Tyrkiet. Her sidder hun med gips på begge ben. Foto: Ritzau Scanpix

I den sidste video på kanalen går Katie Price faktisk væk for at tage en graviditetstest, mens kameraerne ruller. Og hun vender tilbage for at afvente resultatet. Men hun var altså ikke gravid denne gang.

Mens Katie er væk, siger Carl Woods:

'Det ville være skønt, hvis resultatet viser, at hun er gravid. Og det ville være skønt, hvis vi får en dreng sammen. Jeg vil også være glad, hvis det bliver en pige.'

Katie tilføjer, da hun vender tilbage:

'Sagen er enkel. Vi vil gerne have en baby. Og vi bruger ikke længere prævention. Hvis jeg er gravid, er det fantastisk. Og hvis ikke, så prøver vi bare igen i næste måned.'