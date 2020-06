Katy Perry åbner op: Tynget af sorg

Den amerikanske sangerinde Katy Perry, der venter sit første barn med Orlando Bloom, fortæller, at hun tilbage i 2017 ramte bunden.

Det skriver Mirror.

Da parret gik fra hinanden tilbage i 2017, måtte Katy Perry igennem en hård periode i sit liv.

Se også: Mary udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden

Katy Perry blev efterladt i sin egen sorg, fortæller hun i et interview med radiostationen SiriusXM CBC.

- Taknemmelighed er nok det, der har reddet mit liv, for hvis jeg ikke fandt det, så ville jeg have svælget i min egen sorg og nok bare være hoppet, siger hun.

Karrieren fløj til tops, men det mindste skifte resulterede i, at hun ramte bunden.

- Jeg havde givet så meget af mig selv, at det bogstaveligt talt knækkede mig. Jeg havde slået op med min kæreste, som nu er far til mit kommende barn, siger Katy Perry.

Se også: Mangemillionær på komik: Så rig er Mick Øgendahl

Katy Perry er datter af to præster, og det var hendes far, der fik hende på rette spor igen.

I dag er hun glad for, at hun måtte igennem den nedtur, så hun kunne komme bedre ud på den anden side. For hende var det nemlig sundt at opleve at være mere dimensional frem for konstant at leve et tørstigt popstjerne-liv.

Parret startede med at date i januar 2016 og gik fra hinanden igen i 2017. Der var dog tale om en mindre pause, og i april 2018 opstod der igen sød musik imellem dem.