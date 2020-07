Kelly Preston død af kræft

John Travoltas kone Kelly Preston er død af brystkræft.

Det skriver Travolta på sin Instagram, hvor han har delt et billede og en rørende tekst om sin kone.

Hun blev 57 år.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må informere jer om, at min smukke kone har tabt en kamp på to år mod brystkræft. Hun kæmpede en brav kamp med kærlighed og støtte fra mange,' skriver Travolta blandt andet.

Kelly Preston var ligesom sin mand skuespiller og har medvirket i film som 'Jerry Maguire', 'Twins' og 'Mischief'.

Kelly Preston blev født i 1962 i Honolulu på Hawaii. Arkivfoto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Selve dødsfaldet kommer som et chok, men også kampen mod kræft har den kendte skuespiller holdt meget privat.

- Hun har valgt, at holde hendes kamp privat. Hun har været igennem medicinsk behandling i noget tid, hvor den nærmeste familie og venner har støttet hende, fortæller en repræsentant for familien til People.

Kelly Preston efterlader dermed sin mand gennem 29 år, John Travolta samt parrets to børn Ella Bleu på 20 år og Benjamin på ni år.

Her ses Kelly Preston, John Travolta, deres datter Ella og deres søn Benjamin. Arkivfoto: Foc Kan/FilmMagic/Getty Images

Tilbage i januar 2009 var familien udsat for et tragisk dødsfald. Deres dengang kun 16-årige søn Jett døde på en ferie i Bahamas af et slagtilfælde.

Jett, som tidligere havde haft flere slagtilfælde, var den ældste af Travoltas og Kelly Prestons børn. Parret har også en datter, der blev født i 2000. I 2010 lidt over et år efter Jett's dødsfald, blev de forældre til en lille søn, Benjamin.

- Det har været opløftende. Især når han smiler til mig, og det føles, som om han er glad for at ligge i mine arme. Han har givet vores hjem en ny ånd og et nyt formål, sagde John Travolta i et interview tilbage i 2011.

- Han har givet os en ny begyndelse, og det, at han er her, har bragt glæde hos alle de mennesker, der ønsker os det bedste, sagde han.

Lille Benjamin ligner efter John Travoltas mening sin far - nøjagtig som afdøde Jett gjorde.

- Ligesom Jett, så ligner han sin far, men han ændrer sig hver dag, og vi kan også se, at han ligner sin mor, sagde Travolta i interviewet.

Led af sygdom

Jett Travolta led af Kawasaki-syndromet, som ofte fører til hjerteproblemer.

Kawasaki-syndromet rammer ofte mindre børn, og hos omkring 20 procent af dem, der får Kawasaki-syge, påvirkes hjertet, da kranspulsårene kan blive beskadiget.

Her ses fra venstre parrets datter Ella Bleu, John Travolta, sønnen Jett, som led af Kawasaki-syndromet, og til højre Kelly Preston. Arkivfoto: Rogers & CowanA/AP/Ritzau Scanpix

Forskere, som indgående har undersøgt sygdommen, mener at have fundet bevis for, at den er forårsaget af et smitsomt stof som f.eks. en virus.

Dødeligheden ligger under 1 procent.

