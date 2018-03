Ken Dodd død to dage efter sit bryllup

Ken Dodd har sagt sin sidste joke og har fået folk til at grine for sidste gang.

Søndag døde den 90-årige engelske komiker-legende i sit hjem efter længere tid sygdom.

Noget tyder på, at Sir Ken Dodd vidste, hvor det bar hen ad. Fredag friede han til sin kæreste gennem 40 år, og Anne Jones sagde ja.

Ken Dodd of Anne Jones har dannet par i 40 år. Først fredag blev de gift. Foto: All Over Press

Ifølge Daily Mail fik hun hurtigt fat i den lokale giftefoged, der kom hjem til parret og viede dem i al hemmelighed. Og det var ikke tilfældigt, at det skulle gå så hurtigt. At Dodds liv nærmede sig sin afslutning var ventet, bekræfter hans talsmand.

- Det var ingen overraskelse. Han har været syg længe. Han var født i Liverpool, flyttede aldrig fra det hus, han blev født i, og hans sidste koncert var i Echo Arena i Liverpool, siger Robert Holmes.

Ken Dodd blev for to uger siden udskrevet fra Liverpools hjerte og lunge-sygehus, hvor han i seks uger var indlagt til behandling for en alvorlig lungeinfektion.

Den sjove englænder optrådte helt frem til sygdom satte en stopper for hans shows.

Dodd fik ingen børn og efterlader sig altså kun sin nygifte kone.