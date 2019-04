Kendall Jenner følte sig udenfor: - Jeg har ingen bryster

For mange kvinder i verden handler det om at se så tynd og slank ud som muligt. Men ikke i familien Kardashian, der hylder kurver, barm og en bred bag.

Som den eneste i søskendeflokken har Kendall Jenner ikke arvet de former, der har gjort 40-årige Kourtney, Kim på 38 år, 34-årige Khloé og Kylie Jenner på 21 så berømte.

Kendall Jenner har familiens længste ben. Foto: AP

Kendall er slank som en bønne, og som model tjener hun millioner på sit udseende, men i et nyt interview med The Daily Telegraph fortæller hun, at hendes manglede former har fået hende til at føle sig udenfor.

– Nogle gange føltes det næsten som om, jeg ikke passende ind, siger hun til The Daily Telegraph.

Kendall Jenner er klart den højeste i flokken. Hun måler 1,78 meter, mens storesøster Kourtney kun er 1,55 meter høj.

- Mine søstre er mere kurvede end mig. De har bryster, og jeg har ingen bryster, siger hun og fortæller, at som lille drømte hun om at blive lige så sexet som sine ældre søstre.

Også mentalt skiller Kendall sig ud, føler hun. Men med tiden har hun lært at sætte pris på at være sin egen.

- Jeg er ikke nødvendigvis som dem. Jeg kan lige noget andet. Kan lide at lave noget andet. Og det er ok, siger hun til The Daily Telegraph.