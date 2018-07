Kendis-datter er slet ikke til at kende

Bruce Willis og Demi Moores ældste datter har fået et helt nyt look

Rumer Willis, der er gået i sine kendte forældres fodspor som skuespiller, er kendt for sine flotte, mørke lokker.

Men da den 29-årige Willis mødte op på den røde løber, inden hendes far blev 'grillet' i Comedy Central Roast, sammen med sine to yngre søstre, var hun næsten ikke til at kende.

Væk var den brune hårpragt - Rumer Willis var i stedet blevet helt lysblond.

Sådan kender vi Rumer Willis. Med mørkt hår. Foto: AP

Hun har dog aldrig været bleg for at eksperimentere med hverken farve eller længde. Foto: AP

Tidligere på året viste hun korte, lyse lokker. Foto: Marc Patrick/BFA/REX

Rumer Willis omgivet af søstrene Scout (t.v.) og Talulah. Foto: All Over Press

I programmet, hvor Bruce Willis blev 'grillet', kom døtrenes mor Demi Moores, hans ekskone, med en række stikpiller til Willis, som hun var gift med fra 1987 til 2000.

- Jeg ser vores ægteskab som filmen 'Den sjette sans'. Du var nemlig død hele tiden, jokede den 55-årig Demi Moore ifølge Independent om den kendte film, som Willis spillede med i.

Demi Moore havde endnu en stikpille til deres ægteskab.

- Bruce betragtede det, at vores ægteskab sluttede, som hans største fiasko. Bruce, vær ikke så hård mod dig selv. Du har lavet meget større fejl, jokede hun.

