Kendis-datter mærket: - I ødelægger mit liv

Tv-værten Kelly Ripas datter fik sin fødselsdag ødelagt, da hun opdagede sine forældre have sex

48-årige Kelly Ripa er blandt USA's mest kendte tv-værter, og med den status følger meget naturligt et liv i offentlighedens søgelys.

Og Ripa, der begyndte sin karriere som skuespiller, er da heller ikke spor nærig med at dele ud af anekdoter om sig selv og sin familie.

Kelly Ripa på den røde løber. Foto: AP

Faktisk nærmest det modsatte.

I gårsdagens udgave af hendes morgenshow 'Live with Kelly and Ryan', hvor hun havde sin mand, Mark Consuelos, med som vikar for sin faste medvært, fortalte hun meget ærligt om sin weekend.

Det skriver People.

Se også: Populær tv-vært fortryder brug af botox

Her fik hendes 18-årige datter Lola ødelagt sin fødselsdag lørdag, fordi hun opdagede sine forældre i akten.

- Jeg skal være ærlig - jeg var ikke i humør (til sex, red.), forklarer tv-værten, der tilføjer, at hun var lidt stresset over, at ikke alene parrets tre børn, men også hendes svigerforældre ventede på brunch nedenunder.

Kelly og Mark med deres tre børn.

Men det ændrede altså ikke på, at ægteparret gennem 23 år var... i gang så at sige.

Og ind kom så datteren, der fik øjenkontakt med sin mor, før hun smækker døren efter sig.

- Hun smækker døren og vi hører: 'I ødelagde lige min fødselsdag! Og mit liv!', forklarer Ripa.

Kelly Ripa med sin mand, skuespiller Mark Consuelos. Foto: Ritzau Scanpix

Gæt selv om den efterfølgende brunch var en smule akavet.

Se også: Hollywoods mest sexede mødre