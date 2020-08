Kendis-datter udsat for voldeligt røveri

Den 24-årige amerikanske model Ireland Basinger Baldwin blev for tre dage siden udsat for et voldelig røveri på en parkeringsplads, hvor en kvinde slog hende i hovedet og stjal hendes ejendele, før hun stak af i en flugtbil.

Det skriver Ireland Basinger Baldwin selv på sin Instagram, hvor hun har lagt to billeder ud af sit hævede ansigt efter overfaldet.

Grove beskyldninger mod supermodel: Går i flæsket på kirurg

Her er den unge Ireland i 2008 fotograferet med sin berømte mor, Hollywood-stjernen Kim Basinger. Foto: Ritzau Scanpix.

'I går sent på eftermiddagen blev jeg overfaldet af en kvinde, der var høj af stoffer og desperat efter at få fat i nogle penge. Hun slog mig i hovedet på en parkeringsplads og tog mine ejendele, før hun sprang ind i en flugtbil, hvor hendes ægtemand bag rattet kørte væk. Alt blev efterfølgende ordnet med politiet, og kvinden er blevet anholdt'.

Således skriver Ireland og fortsætter:

'Heldigvis var der vidner til stede, og jeg fik hurtigt hjælp. Politiet fortalte mig, at det var noget, der skete ganske ofte, fordi folk netop nu under corona-krisen har en desperat mangel på penge, fordi de er arbejdsløse. Der er altså en masse tyverier og overfald rundt omkring nu. Jeg lægger dette opslag ud for at minde alle om, at de skal være meget forsigtige og tjekke deres omgivelser ud. Vi lever i svære tider, og vi har brug for at passe på hinanden'.

Se også: 62-årig stjerne skal være far - for sjette gang

Flere tusinde fans og kolleger har oversvømmet den 24-årige model med søde ord og omsorg, heriblandt den danske model Nina Agdal samt sangerinden Meghan Trainor.