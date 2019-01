Kendis-kok gav kongehuset vildt tilbud: Blev mødt af tavshed

Jamie Oliver hævder, at han tilbød at levere al maden til prins Harry og Meghans bryllup - ganske gratis

Det kan være lidt af en udskrivning at invitere til bryllupsfest. Ikke mindst hvis du er medlem af det britiske kongehus.

Alligevel undlod prins Harry at tage imod et meget generøst tilbud, der nok havde sparet ham og hans familie for en ordentlig udskrivning.

Det er i hvert fald hvad den kendte kok Jamie Oliver fortæller i tv-programmet 'Sunday Brunch' på Channel 4.

Her fortæller Oliver, at han i forbindelse med prins Harrys bryllup med hertuginde Meghan, sendte et brev til parret, hvori han tilbød at stå for maden til middagen på Frogmore House i maj.

Harry og Meghan sagde 'I will' til hinanden 19. maj i St. George's kapel på Windsor. Foto: AP

- Jeg skrev faktisk og tilbød, at hvis de ville have styr på maden, ville jeg levere de bedste britiske og amerikanske kokke til sammen at stå for cateringen, fortalte den 43-årige kok ifølge magasinet Hello!.

Men ak - noget tyder på, at kongehuset slet ikke var klar på at lade den ellers verdenskendte kok lave mad til deres fornemme gæster.

- Jeg fik ikke noget svar. Det er en sand historie, konstaterer han.

Kongehuset kunne ellers have sparet en mindre formue på at tage imod Jamie Olivers tilbud.

- Jeg ville have gjort det gratis, slår han fast.

Jamie Oliver tager dog afslaget med oprejst pande.

- De er meget dygtige til protokollen og til at få klaret den type events, så vi var nok ikke det oplagte valg.

Amal og George Clooney på vej til bryllup. Foto: AP

Omkring 200 var inviteret til middag på Frogmore House, som blev afholdt af prins Harrys far, prins Charles (så måske var det ham, Oliver skulle have skrevet til?).

Kvinden, der stod for middagen var irske Clare Smyth, der lbev kåret til Verdens bedste kvindelige kok i år. På menuen, der naturligvis var økologisk, var blandt såkaldt 'fancy' burgere med wagyu kød.

De kendte gæster talte - udover kongefamilien - tennisspilleren Serena Williams, skuespillerne George Clooney og Priyanka Chopra, Victoria og David Beckham og tv-værten Oprah Winfrey.

