Kendisdatter deler stor nyhed: Vi kunne ikke vente

2020 har været et stort år for Bindi Irwin.

Den 22-årige kvinde, der er blevet et kendt ansigt, fordi hun er datter af den afdøde tv-vært Steve Irwin, blev i marts gift i al hemmelighed, da hun og Chandler Powell rykkede deres bryllupsplaner frem på grund af coronavirussen, som var ved at lukke verden ned.

Brylluppet er dog ikke den eneste store nyhed, hun kan dele med de 3,6 millioner personer, der følger med i parrets liv på hendes Instagram-profil. Hun er nemlig gravid, og næste år bliver to til tre hjemme hos det lykkelige par.

'Chandler og jeg er stolte over at offentliggøre, at vi venter barn. Det er en ære at dele dette specielle øjeblik fra vores liv med jer.'

Se også: Rørende bryllups-hyldest til sin afdøde far

Hun afslører ikke, hvor langt hun præcist er henne, men hun skriver, at hun er i første trimester, hvilket vil sige, at hun endnu ikke har ramt uge 13.

'Vi vil virkelig gerne have, at I er en del af rejsen fra begyndelsen af det nye kapitel i vores liv. Vi kunne ikke vente med at dele denne nyhed med jer, for dette smukke, lille væsen er blevet det vigtigste i vores liv,' skriver hun.

Fireårige Bindi Irwin sammen med sine forældre, Terri og Steve. Billedet er taget fire år inden Steve Irwins tragiske dødsfald. Foto: Myung Jung Kim/Ritzau Scanpix

Ærede sin far

Bindi Irwin har tidligere fortalt, at hun valgte at beholde sit efternavn i forbindelse med vielsen, fordi hun gerne ville ære sin far, der døde i 2006, efter han blev stukket af en pilrokke.

- Jeg har beholdt mit navn, Bindi Irwin. Jeg tror, at det personligt betyder meget for mig efter hans død, at jeg føler, at han er nær mig. Og det at beholde hans efternavn betyder så meget for mig, sagde hun til Entertainment Tonight.

Rørende hyldest til sin døde far

Bindi Irwin vandt i 2015 den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

I øjeblikket kan man følge hendes liv i tv-serien 'Crikey! It's the Irwins', hvor hun medvirker med sin mor, Terri, og bror, Robert.