Kendisforfattere i bitter strid: - Han lyver jo altid

Engang var de venner, de to svenske forfattere og medie-personligheder Jan Guillou, 76, og Leif GW Persson, 75. Men nu er de i den grad røget i totterne på hinanden.

Det fremgår af tv-dokumentaren ’Den överlägsna journalisten’, ’Den overlegne journalist’.

– Han har venner, så længe han kan tjene penge på dem. Når den mulighed ophører, så ophører venskabet også, siger Jan Guillou – ikke mindst kendt for ’Hamilton’-serien.

Leif GW Persson, mener ikke, at han uvenner med sin kollega, men bekræfter, at de ikke omgås hinanden. Foto: Jørn H. Moen

Han beskylder også Persson, hvis Bäckström-serie også mange danskere kender, for at have en ’udvisningsboks’, hvor han placerer venner, han ikke er tilfreds med.

Hvad der konkret er årsag til striden mellem de to tidligere venner, giver dokumentaren ikke svar på.

Persson afviser faktisk, at der – fra hans side - er tale om uvenskab.

– Jeg får spørgsmålet nu og da, og nej, jeg er ikke uvenner med ham. Vi ses ikke. Det er noget andet, siger han, men det svar giver Guillou ikke meget for:

– Han lyver jo altid, er hans replik.