Kendiskok i panik: - Det her er sindssygt!

- Mit navn er Gordon James, ikke James Bond.

Sådan lyder det fra en tydeligt vantro Gordon Ramsey, da han i et afsnit af 'Gordon Ramsay: På fremmed grund' bliver kastet ud i en udfordring af dimensioner med et mål: At finde svampe.

Tv-kokken huserer normalt i tv-programmer, hvor han er noget mere på hjemmebane - blandt andet i 'Gordon Ramsay's Kitchen Nightmares' og som dommer i 'Masterchef'.

Udover sine mange tv-programmer har Gordon Ramsay også en stribe Michelin-stjerner på cv'et. Foto: David Buchan/Variety/Shutterstock.

I sit nye program bliver han dog sendt ud i bjergene i Marokko med førnævnte mission - uden nogen anelse om, hvad der venter ham.

- Hvor er svampene, spørger han helt naivt, da han møder sin guide ude i naturen.

- Dernede, svarer guiden og peger ud over en klippeafgrund.

- Svampene er HVOR?, udbryder en tydeligt overrasket Ramsay, da det går op for ham, at han skal derned for at få fingrene i det brune guld.

Men af sted går det, og tv-kendissen må rappelle ned ad en lodret klippevæg og gennem et vandfald.

- Jeg er vild med eventyr og svampe, men det er det mest uhyggelige, jeg har gjort for en svamp, konstaterer en pustende Ramsay.

- Jeg elsker svampe, men det her er sindssygt. Alt det her for svampe. De har bare at være lækre.

Hele afsnittet af 'Gordon Ramsay: På fremmed grund' kan ses lørdag klokken 20 på National Geographic.