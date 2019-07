Kendiskok: Sådan tabte jeg 200 millioner

Den kendte engelske kok Jamie Oliver afslører nu, at han tabte intet mindre end 200 millioner kroner i et desperat forsøg på at redde sin skrantende kæde af restauranter 'Jamie's Italian', der tidligere på året lukkede på stribe i Storbritannien.

Det sker i et interview med magasinet The Times, hvor han fortæller, at der ikke var en plan b, hvis eventyret gik galt. Det skete i maj måned i år, hvor kæden begærede sig insolvent og blev sat under administration hos revisionsselskabet KPMG.

Inden da kæmpede Oliver en intens kamp for at redde forretningen.

- Da det hele gik galt, føltes det som en si: Forretningen var fuld af huller, og det var intet, vi kunne gøre for at lukke dem, siger Jamie Oliver til The Times.

Jamie Oliver slog igennem i slutningen af 90’erne, hvor han blev en anerkendt tv-kok og hyldet som en foregangsmand i oprøret mod årtiers industrialisering af måltider.

Han var en mand med en mission om at bekæmpe den vestlige fedme-epidemi, men også en sulten entreprenør, som opbyggede et internationalt gastronomi-imperium med snesevis af restauranter i ind- og udland.

Pengene fossede ud

Jamie Oliver siger, at han tager det fulde ansvar for det kollaps, der fandt sted, og han hævder at have brugt lidt mere end 200 millioner danske kroner af sine egne penge på at redde restauranterne.

- Jeg troede på, at jeg kunne vende udviklingen. Jeg brugte 25 millioner(kroner, red.), så yderligere 25 millioner, og igen 25 millioner mere. Tallet steg, men der kom ingen gode nyheder, siger Jamie Oliver.

Kokken giver blandt andet stigende husleje og for store lønomkostninger skylden for kædens kollaps.

- De sidste par måneder har været de mest skuffende i mit liv, konstaterer han.

Jamie's Italian endte med at koste Jamie Oliver en formue. Foto: Schutterstock

Til slut blev 22 ud af 25 britiske restauranter lukket. SSP Group opkøbte de sidste tre og reddede derved 250 arbejdspladser.

Jamie Oliver er 44 år og er far til fem børn med Juliette Norton. Han skabte sin formue på at lave mad i tv og skrive bøger om mad. Det helt store gennembrud skete i 1999, da hans program 'The Naked Chef' slog igennem på britiske BBC.