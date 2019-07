Kendispar i sorg

Stjerneparret Sophie Turner og Joe Jonas er i sorg.

Det sker, efter deres elskede hund Waldo er blevet kørt ned af en bil og har mistet livet.

Det skriver TMZ.

Waldo var ude og blive luftet af familiens hundelufter i New York, da den blev skræmt af en fodgænger i et sådant omfang, at den rev sig fri og løb over vejen, hvor den blev ramt af en bil.

Hverken Sophie Turner eller Joe Jonas var tilstede, da Waldo gik bort.

Ifølge TMZ har kendisparret fortalt politiet efterfølgende, at de er så ødelagte, at de har måttet få professionel hjælp hos en teraupeut. De har stadig én hund tilbage, der har navnet Porky, og som er bror til Waldo.

På Instagram har flere fans været forbi for at støtte parret i den svære tid.

- Jeg er så ked af jeres tab Sophie Turner og Joe Jonas. Løb fri i himlen, Waldo, skriver en.

- Hvil i fred, lille Waldo, skriver en anden.

Den lille hund nåede sammen med brormand Porky at leve et berejst liv. Joe Jonas har tidligere fortalt til People Magazine, hvordan de to hunde har været i Frankrig, England, Canada, Holland og det meste af USA.

- De lever et ret fantastisk liv. De har formentlig rejst mere end mange af mine venner, sagde han i november 2018.