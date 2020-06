Kendispar med voldsom trussel

Hvis ikke den tidligere bodyguard Steve Stanulis snart lærer at holde sin mund, så kan han frem til et søgsmål i millionklassen

Kendisparret Kanye West og Kim Kardashian har fået nok af deres tidligere bodyguard, Steve Stanulis.

De truer ham nu med et søgsmål i 70 millioner kroner-klassen, hvis ikke han fremover overholder den tavshedspligt, han ifølge parret er underlagt og holder sin mund.

Det skriver TMZ.

Ifølge mediet har parret sendt et brev til Stanulis, hvor de hævder, at han for nogle uger siden frembragte falske og skadelige påstande, da han gæstede podcasten 'Hollywood Raw Podcast'.

Ifølge Kim og Kanye underskrev han i 2016 en tavshedspligt, der forbød ham at udtale sig om parrets privatliv eller forretninger, hvilket de mener, at han i den grad gjorde under sin optræden i podcasten.

Hvilke ytringer, de mener forbryder sig på aftalen, fremgår ikke, men han fortalte blandt andet om Kanyes 'åndssvage regler', der lød, at han skulle holde sig knap 10 meter bag superstjernen, når han gik på gaden.

Han fortalte også, at Kanye blev sur, hvis han forhindrede en paparazzi i at tage billeder. Som kronen på værket kaldte han Kanye den mest medieliderlige kendis, han nogensinde har arbejdet med.

Stanulis, der nu ernærer sig som skuespiller og instruktør, afviser gennem sin talsmand alle beskyldninger.

- Der skete intet brud på nogen aftale om tavshed. Min klient gæstede en podcast for at promovere sin nye film og gamle historier, der allerede har set dagens lys, blev bragt op.

- At Kanye og Kims lejr sender truende breve til min klient er imod hans rettigheder og i øvrigt uberettiget, siger talsmanden Zack Teperman til TMZ.

Han opfordrer samtidig Kanye West og Kim Kardashian til at bruge deres tid noget mere fornuftigt.

