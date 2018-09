Kendispar overrasker: Har fået barn ved rugemor

En af verdens største popstjerner formår stadig at overraske verdenspressen.

44-årige Robbie Williams og hans 39-årige kone, Ayda Field, der også er dommere i den britiske version af 'X Factor', er blevet forældre for tredje gang.

Men det er ikke så underligt endda, at de har formået at gemme babymaven for kameraerne, for bulen har slet ikke siddet på Ayda Fields mave. Det er derimod en unavngiven rugemor, der har båret barnet.

Det seneste skud på Williams-stammen blev annonceret i en Instagram-post og hedder Colette (Coco) Josephine Williams, I opslaget takker parret også deres 'fantastiske rugemor' og understreger, at de vil være 'forevigt taknemmelige'.

Foruden den nye baby har parret to børn, som begge er født af Ayda Field. Det er Theodora Rose Williams på fem år og Charlton Valentine Williams, der er tre år. Parret er meget beskyttende om de må størrelsers privatliv, derfor beder de også resten af verden om at respektere 'Cocos' privatliv.

Der er millioner af grunde

Det er første gang, at verdensstjernen er med i det britiske 'X Factor', hvilket må siges at være noget af et scoop for det snart aldrende program. Men det har heller ikke været billigt at lokke sangeren til som dommer.

Flere tabloide aviser melder om en hyre på helt op til omkring 82,8 millioner kroner, ligesom det efter sigende var et krav, at sangfuglens kone også skulle have en plads ved dommerbordet.

Williams var da heller ikke helt afvisende overfor pengenes tiltrækningskraft, skriver London Express. Adspurgt om, hvorfor det lige netop var i år, at han deltog i 'X Factor', svarede han:

- Der er millioner af grunde til at være en del af panelet denne sæson. Bogstaveligt talt millioner.

Ayda Field har ingen erfaring med musik, men hun glæder sig alligevel til at være en del af panelet.

- Jeg har været til tonsvis af auditions. Jeg har prøvet at få jobbet, og jeg har prøvet at miste jobbet. Hvis det ikke var en udfordring, ville det ikke være sjovt. Jeg er glad for at være 'underdog'.

De andre dommere i dette års britiske 'X Factor' er Simon Cowell, tidligere One Direction-stjerne Louis Walsh og Sharon Osbourne.

