Kendispar skilt - nu kysser de igen

I sommeren 2016 blev den 33-årige skuespiller Shia LaBeouf og Mia Goth, hans 26-årige skuespillerkollega, gift i Las Vegas. På daværende tidspunkt havde de to dannet par i fire år, efter de mødte hinanden i forbindelse med optagelserne til Lars von Tries 'Nymphomaniac'.

Men ægteskabet blev et kort et af slagsen, og kun to år efter, at de havde sagt ja til hinanden, gik de atter hver til sit og besluttede sig for at blive skilt.

- Shia og Mia har søgt om skilsmisse. Skilsmissen er venskabelig, og alle detaljer om den vil blive holdt privat, lød det fra Shia LaBeoufs talsperson i september 2018.

Men nu ser kærligheden ud til at blomstre mellem parret igen.

Flere gange den seneste tid er de nemlig blevet spottet i offentligheden sammen. Senest, hvor de sidder tæt og kysser i en park, efter de forinden har være ude og løbe en tur.

Noget kunne altså tyde på, at de to igen er et par, selvom ingen af dem endnu har kommenteret deres forhold offentligt.

Her ses parret tæt sammen efter en løbetur. Foto: Ritzau Scanpix

Shia LaBeouf slog igennem som skuespiller tilbage i 2000, da han var en del af serien 'Even Stevens' på Disney Channel.

Siden da har han været med i en lang række film. Heriblandt 'Transformers', 'Nymphomaniac' og 'Amercian Honey'.

Her ses Shia LaBeouf i 'Lawless'. Foto: Richard Foreman, Jr

Mia Goth arbejder udover skuespiller som model. Hun havde sin debut i Lars von Tries 'Nymphomaniac', og siden har hun haft roller i thrilleren 'The Survivalist' og gyserfilmen 'A Cure for Wellness'.