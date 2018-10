Kendisstøtte til dødsdømt skaber vrede

Kevin Cooper er dømt for at have myrdet en hel familie, men hans sag bør gå om, lyder opfordringen fra Kim Kardashian

Kim Kardashian West bliver nu mødt af kritik, efter hun offentligt er gået i forsvar for den dødsdømt Kevin Cooper, der i 1983 blev idømt den strengeste straf for mordet på fire personer.

- Guvernør Brown, vær sød at tilføje Kevin Cooper, skriver hun i et tweet, hvor hun vedhæfter en artikel, der mener, at moderne DNA-teknologi kan ændre på Kevin Coopers skæbne.

Det kræver dog en godkendelse af guvernøren.

Kevin Cooper på et billede fra 1983 efter han var blevet anholdt. Foto: AP

Offer for et komplot

Men det er dårlig stil af den storbarmede realitystjerne. Det mener anklager Mike Ramos fra San Bernardino County, der fortæller, at hans afdeling står fuldt bag dommen fra 1983.

Det til trods for, at Cooper har fastholdt sin uskyld og hævder, at han er offer for et komplot.

Men ifølge Ramos er der ingen tvivl om, at Cooper er gerningsmanden, og han tilføjer 'at sagen mod ham kun bliver stærkere for hver gang han appellerer'.

Fire blev dræbt og én alvorligt såret. Foto: AP

Derfor er han også træt af Kim Kardashians tweet.

- Det er på tide, at vi begynder at tale og 'tweete' om de ofre, der brutalt blev myrdet i noget så helligt som deres hjem, siger han til TMZ og tilføjer.

- Dette nye forsøg på at få Kevin Cooper sat fri er intet andet end et forsøg på at skifte fokus, og det er endnu et slag i ansigtet på de ofre og familiemedlemmer, som blev tunget til at leve et liv i smerte, siger han.

Stedet hvor mordet fandt sted i juni, 1983. Foto: AP

Kevin Cooper er dømt for at have myrdet et ægtepar og to børn. Et tredje barn blev såret, men overlevede.