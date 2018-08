Kendt amerikansk skuespiller død

Den amerikanske skuespiller Charlotte Rae, der er mest kendt for sine roller i serierne 'Diff'rent Strokes' og 'The Facts of Life', er død, efter hun i en længere periode har kæmpet med en kræftsygdom.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN og The Guardian.

Den 92-årige skuespiller sov stille ind i sit hjem i Los Angeles søndag eftermiddag omgivet af sin familie.

Charlotte Rae har tidligere fortalt åbent om sin kræftsygdom i medierne. Her har hun ikke lagt skjul på, at kræftsygdommen med tiden ville tage livet af hende.

- Jeg har fundet ud af, at jeg har knoglekræft. For omkring syv år siden fik jeg konstateret kræft i bugspytkirtlen. Det er et mirakel, at de fandt det, for normalt finder de det først, når det er for sent, har hun tidligere fortalt i et interview med Daily Mail.

- Min mor, søster og onkel døde af kræft i bugspytkirtlen. Efter seks måneder med kemoterapi var jeg kræftfri. Jeg mistede mit hår, men jeg havde smukke parykker. Ingen lagde nogensinde mærke til det.

Her ses Charlotte Rae i 'The Facts of Life'. Foto: All Over Press

Fravalgte behandling

Da den amerikanske skuespiller blev diagnosticeret med knoglekræft, blev hun tilbudt at gå i behandling. Det valgte hun dog at takke nej til.

- Så nu, i en alder af 91, er jeg nødt til at tage stilling til, om jeg vil have behandling. Jeg er ikke i smerter lige nu. Jeg har det så fantastisk, og jeg er så glad, at det ikke kan beskrives, sagde hun i interviewet.

- Jeg elsker livet. Jeg har allerede haft et fantastisk ét. Jeg har haft et godt liv, men der er så mange vidunderlige ting, som sker lige nu. Jeg vælger livet. Jeg er taknemmelig for det liv, jeg allerede har haft, lød det videre fra skuespilleren.

Charlotte Rae er bedst kendt for sin rolle som hushjælpen Edna Garrett i komedieserierne 'Diff'rent Strokes' og 'The Facts of Life'. Begge serier blev sendt i 70'erne og fortsatte langt ind i 1980'erne.

Charlotte Rae i 'Diff'rent Strokes'. Foto: All Over Press

Charlotte Rae har desuden vundet en Emmy for sin præstation i tv-dramaet 'Queen Of The Stardust Ballroom', og hun har medvirket i mange film - heriblandt 'Tom and Jerry: The Movie' og filmen 'Bananas'.

I 2015 medvirkede hun i sin sidste film, inden hun valgte at trække sig fra skuespil på grund af sit helbred. Her spillede hun ved siden af blandt andre Meryl Streep i filmen 'Ricki and the Flash'.

Charlotte Rae har desuden medvirket som gæstestjerne i flere store serier - heriblandt 'The King Of Queens' og 'Pretty Little Liars.

Charlotte Rae blev 92 år. Foto: All Over Press

Bliver hyldet

På Twitter hylder en lang række af Charlotte Raes tidligere kolleger hende, efter den triste nyhed har nået dem.

Todd Bridges, der spillede sammen med Charlotte Rae i 'Diff'rent Strokes' er en af dem, der sender en sidste hilsen til den afdøde skuespiller på de sociale medier.

- 'Different Strokes' ville ikke have været det samme uden dig. Du var elsket af alle i vores serie. Alle på 'The Facts Of Life' vil savne dig, skriver han.

Også Tony Award-vinderen Audra McDonald sender sine bedste hilsner til Charlotte Rae.

- Hun var så sød, sjov, klog og fantastisk. Hun vil blive savnet så meget. Hvil i fred, søde Charlotte Rae, lyder det fra Audra McDonald.