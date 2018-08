Kendt børne-stjerne død af kræft: Blev 43 år

Den islandske skuespiller Stefán Karl Stefánsson er død efter to års kræftsygdom.

Det skriver hans kone, Steinunn Olina Thorsteinsdottir, i et opslag på Facebook.

Stefansson har været diagnosticeret med kræft siden 2016, og i marts i år udtalte han sig offentligt.

'Det er ikke, når de fortæller dig, at du skal dø, at det går op for dig, hvor kort livet er. Tid er den mest værdifulde ting i livet, fordi den aldrig kommer tilbage. Om du bruger tiden i armene på din kærlighed eller alene i en fængselcelle, livet er, hvad du gør det til. Drøm stort'.

Stefán blev berømt for sin rolle i børneserien 'LazyTown', hvor han spillede Robbie Rotten, der blev vist på kanalen Nickelodean.

Serien blev vist på tv i perioden fra 2004-2014 og blev oversat til 30 forskellige sprog, og blev vist i 180 lande.

Stefán startede sin karriere i en alder af 19 år, men huskes bedst fra 'LazyTown', hvor han var med til at vinde en Bafta i 2006.

I Facebook-opslaget, hvor konen bekræfter sin mands død, skriver hun samtidig, at der ikke vil være nogen begravelse, hvilket er efter Stefán Karl Stefánssons ønske.

Stefán Karl Stefánsson efterlader sig kone og fire børn.