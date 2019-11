Kendt fra ikonisk reklame: Robert Norris er død

Robert Norris er død. Han blev 90 år.

Det kan flere internationale medier nævne, ligesom det fremgår på hans ranches Facebook-side.

Norris døde 3. november på Pikes Peak Hospice med sin familie omkring sig.

Robert Norris blev et kendt ansigt, da han som en af de første optrådte som rå og smuk cowboy i cigaretmærket Marlboros ikoniske reklamer, hvilket gav ham øgenavnet 'Marlboro Man'.

I reklamerne var han typisk på en ranch, hvor han iført cowboy-tøj og hat holdt en Marlboro-cigaret i enten mundvigen eller hånden. Rollen bestred han i 14 år, men selv om han sikkert kunne sikre sig en god rabatordning, så var rygning ikke for ham, og han var aldrig selv ryger.

Da han stoppede som ansigt udadtil for Marlboro, skete det med begrundelsen, at han var blevet far, og hans rolle i reklamerne:

'Udgjorde et dårligt forbillede for hans børn'.

Rollen som Marlboro-manden er senere blevet overtaget af flere. Men konceptet er det samme. Foto: Shutterstock

Kæmpe familie

Norris blev født i 1929 og blev en del af en familie bestående af advokater og finansfolk. Han kastede dog sin kærlighed på kvæg og købte en ranch, hvilket senere blev udvidet med flere ranches. Det var igennem dem, at han fik rollen hos Marlboro.

Da cigaretvirksomheden dukkede op for at gennemse hans ranch med tanke på at bruge den i reklamerne, gjorde Robert Norris et så godt indtryk, at de besluttede sig for at erstatte deres professionelle model med Norris, da han fremstod mere autentisk og 'allerede beskidt'. Han blev senere en nær ven af John Wayne.

Robert Norris' familie inkluderede fire børn, 13 børnebørn og hele 18 oldebørn. Efter han trak sig som ansigt for Marlboro blev rollen overtaget af blandt andre Wayne Dunafon og Darrell Winfield.