Kendt fra Netflix: Anholdt for børneporno

Den 21-årige Netflix-kendis Jerry Harris er blevet anholdt for produktion af børneporno.

Han anklages for at have 'lokket en mindreårig dreng til at producere seksuelt eksplicitte videoer og fotos af sig selv', skriver CNN.

Den mindreårige dreng var ifølge anklageren 13 år på tidspunktet.

Harris er kendt som en af hovedpersonerne i Netflix-dokumentaren 'Cheer', der følger et amerikansk heppekor.

Produktion af børneporno straffes med minimum 15 års fængsel og op til 30 år.

Anden anklage på en uge

Tidligere på ugen blev Harris desuden anklaget for 'seksuel udnyttelse og misbrug af børn' af en advokat, der repræsenterer to påståede ofre.

- Vi bestrider kategorisk de påstande, der er fremsat over for Jerry Harris, som hævdes at have fundet sted, da han var teenager, fortalte en talsmand for Harris dengang til CNN og understregede, at sandheden ville komme frem, når undersøgelserne afsluttes.

Jerry Harris var torsdag aften i retten, hvor staten ville have ham varetægtsfængslet, fordi han er en fare for samfundet.

Netflix-kendissens advokat sagde, at han ville søge om løsladelse, fordi Jerry Harris har astma og derfor er i risikogruppen i forhold til coronavirus.

Netflix siger i en udtalelse til CNN, at de er chokerede over de grove beskyldninger og nu afventer sagens udfald.