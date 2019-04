Kendt komiker døde på scenen: Publikum troede det var en joke

Den 61-årige britiske stand-up-komiker Ian Cognito døde torsdag aften af et hjerteanfald, mens han var på scenen og udførte sit eget show på Atic Bar i byen Bicester i England.

Komikeren satte sig i slutningen af showet ned på en stol på scenen, hvor han lænede sig tilbage i fem minutter. Flere blandt publikum har fortalt BBC, at de troede, at hans pludselige tavshed, mens han sad på stolen, var en del af showet. Og de fortsatte med at grine højlydt, uden at vide, at komikeren Ian Cognito havde fået et hjerteanfald.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Metro.

Adskillige kendte britiske komikere har også lagt mindeord ud på de sociale medier, hvor de roser den afdøde Ian Cognito for at være en af de mest autentiske stand-up-komikere i Storbrittannien.

South Central Ambulance Service har overfor BBC bekræftet, at Ian Cognito blev erklæret død, mens han sad på scenen.

Vi anede ikke at han var død

John Ostojak er en af de folk, der var tilstede i forbindelse med Ian Cognitos optræden i 'Lone Wolf Comedy Club' på Atic Bar i Bicester. Han forklarer følgende til BBC:

'Det var et rigtig godt set, han var i gang med. Kun 10 minutter før, han satte sig ned på stolen på scenen, havde han faktisk lavet en joke omkring hjerteanfald. Ian Cognito forklarede publikum, at de skulle prøve at tænke sig til at få et hjerteanfald, og så efterfølgende vågne op og finde ud af, at man pludselig taler walisisk.', forklarer John Ostojak og tilføjer:

'Da Ian Cognito satte sig på en stol på scenen i slutningen af sit set, troede vi allesammen, at det var en del af hans show. Jeg føler mig næsten syg over, at vi sad der i hele fem minutter og så på ham, mens vi skreg af grin', forklarer John Ostojak om publikum, der troede, at hele stole-seancen var en del af en planlagt joke.

Fik hjertemassage

Da Ian Cognito havde siddet lidt for længe i stolen uden at bevæge sig, gik arrangementets konferencier op på scenen og fandt ud af, at han havde fået et hjerteanfald og angiveligt var død.

Der blev straks tilkaldt en ambulance, og personalet begyndte at udføre hjertemassage på Ian Cognito, mens de ventede på ambulancens ankomst. Publikum blev naturligvis også bedt om at forlade stedet.

Komikeren Rufus Hound lagde følgende opslag ud på twitter til sine mere end en million følgere:

'Ian Cognito er død. Det betyder måske ikke så meget for jer, der kun har kendskab til stand-up-komik fra tv-skærmen. Men for alle, der har siddet i en comedy club og set ham på scenen, er det her et hårdt slag. Puck voksede op. Og nu er Puck død. Vi har mistet en af de aller største. Det er noget lort'.