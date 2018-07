Kendt rapper blev skudt og dræbt: Nu er der nyt i sagen

Den 20-årige rapper XXXTentacion med det borgerlige navn Jahseh Dwayne Onfroy blev skudt og dræbt, da han 18. juni var på vej væk fra en butik i Florida, USA.

Det skete, da en SUV kom kørende mod ham, hvorfra gerningsmænd affyrede skud.

I sidste uge offentliggjorde politiet, at de havde anholdt to mænd, der begge er 22 år, i forbindelse med drabet på XXXTentacion. Torsdag bekræftede politiet, at i alt fire mænd er tiltalt for røveri og drab. Der er tale om 22-årige Dedrick Williams, 22-årige Michael Boatwright, 22-årige Robert Allen og 20-årige Trayvon Newsome.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Ifølge et retsdokument kørte XXXTentacion i sin bil, da han blev blokeret af en SUV foran en butik i Florida. To maskerede mænd steg ud af bilen med en pistol, da de efter sigende havde tænkt sig at røve XXXTentacion. I bilen havde han ifølge politiet en Louis Vitton-taske, der indeholdt 50.000 dollars, hvilket svarer til 320.000 danske kroner.

Han blev skudt flere gange af en eller flere pistoler af gerningsmændene, som tog tasken og kørte videre. Ifølge politiet var det angiveligt 22-årige Michael Boatwright, der dræbte rapperen.

XXXTentacion nåede at udgive to albums inden sin død. Han har tidligere været i fængsel for bevæbnet røveri og har i sin ungdom været i kontakt med politiet flere gange på grund af sin voldelige adfærd.