Kendt rapper: Jeg fik en fødselsdepression

Det var ikke udelukkende baby-idyl, der ramte den 26-årige Roskilde-aktuelle rapstjerne Cardi B, da hun i juli i år blev mor til datteren, Kulture.

Stjernen blev nemlig ramt af en fødselsdepression. Det fortæller hun i et interview i det amerikanske modemagasin Harper's Bazar.

- Jeg troede, jeg kunne undgå det. Under fødslen fortalte lægen mig om fødselsdepressioner, og jeg tænkte bare, 'Altså, jeg gør det rimeligt godt lige nu, så jeg tror ikke det kommer til at ske for mig'. Men ud af det blå kom det, og verden blev tung på mine skuldre, fortæller hun til magasinet.

Typiske symptomer på en fødselsdepression er: Humørsvingninger

Øget eller nedsat appetit

tendens til gråd

vanskeligheder ved at sove (selv når man har mulighed for det)

frygt for at komme til at skade sit barn

stor tvivl på egne evner som mor eller far

gentagne tanker om døden, evt. selvmordstanker Kilde: Psykiatrifonden

Rapperen fortæller også ærligt om, at hun har valgt ikke at amme sit barn.

- Det var for hårdt, lyder det.

Cardi B. skal optræde på Roskilde Festival 2019. Foto: Derek Storm/Ritzau Scanpix

Kroppen er ikke normal

Selvom det er mere end et halvt år siden, superstjernen fødte, føler hun stadig ikke, at hendes krop er tilbage ved det normale.

- Jeg føler ikke, jeg har den samme balance som før. Når det kommer til hæle, er jeg slet ikke lige så god til at gå i dem længere. Jeg føler, at jeg holder en vægt. Jeg ved ikke hvorfor, for jeg er tyndere end nogensinde før. Men der er en energi, som jeg havde før, jeg blev gravid, og som jeg ikke har fået tilbage endnu. Det er den mærkeligste ting, fortæller hun.

Datteren Kulture fik Cardi B. med kollegaen Offset, men parret gik fra hinanden få måneder senere.

Sidste år måtte rapperen aflyse sin koncert på Roskilde Festival på grund af sin graviditet. I år er hun tilbage og kommer til at kunne opleves på Orange Scene.