Kendt skuespiller død

Georgia Engel er kendt i USA for sin rolle i den meget berømte tv-serie 'The Mary Tyler Moore Show'.

12. april døde hun - 70 år gammel. Det skriver The New York Times.

Ifølge hendes ven John Quilty keder man ikke dødsårsagen, da Georgia Engel var en såkaldt Christian Scientist og havde derfor ikke opsøgt en læge.

Engel slog igennem som skuespiller på Broadway i 1969, men rykkede til tv i 1972, hvor hun fik en rolle i 'The Mary Tyler Moore Show'. Her blev hun to gange nomineret - og vandt - til en Emmy for sit arbejde.

Også siden har der været bud efter Engel, der medvirkede i komedieserien 'Alle elsker Raymond', der blev sendt fra 2003 til 2005. Også her modtog hun flere Emmy-nomineringer. Derudover har hun haft roller i kultserien 'The Office' og 'Two and a Half Men' - begge i 2012.

Georgia Engel havde en rolle i den amerikanske udgave af 'The Office'. Foto: NBC

Mod slutningen af hendes liv blomstrede hendes Broadway-karriere, og så sent som sidste år medvirkede hun i musicalen 'Half time'.

Hendes kollega Betty White, som hun blandt andet spillede sammen med i 'The Betty White Show' fortæller om den nu afdøde Engel:

- Georgia var noget helt særligt og den allerbedste, lyder det.