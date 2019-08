Kendt skuespiller er dagens helt: Hiver baby ud af væltet bil

Danny Trejo tøvede ikke et sekund, da han blev vidne til et trafikuheld

Man kunne fristes til at tro, at det var scener til en kommende film, forbipasserende blev vidner til mandag, da Hollywood-skuespilleren Danny Trejo kunne ses redde en baby midt på gaden.

Men det var faktisk et scenarie fra det virkelige liv, der udspillede sig, for Danny Trejo var tilfældigvis det rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt, da to biler kørte sammen og den ene væltede om på taget.

Det skriver blandt andre CNN.

Danny Trejo overværede ulykken, og da det gik op for ham, at der sad en baby spændt fast til et barnesæde i den forulykkede bil, tøvede han ikke et sekund.

Danny Trejo mener, at barnesædet var det eneste, der reddede den lille babys liv i ulykken. Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller til KABC, at han først forsøgte at kravle ind gennem et smadret vindue i bilen, men han kunne ikke selv få selen spændt op. Med hjælp fra en anden forbipasserende lykkedes det heldigvis at få barnet fri.

Hollywoodstjernen Danny Trejo holder macheten klar med avanceret penisring

- Det eneste, der reddede det lille barn var dette barnesæde, sagde Danny Trejo til en fotograf på stedet.

Tre personer blev ifølge The Los Angeles Fire Department kørt på hospitalet efter ulykken. Heldigvis var ingen af dem kommet alvorligt til skade.

- Alt det gode, der er sket for mig, er sket som et direkte resultat af at have hjulpet nogen. Alt, siger Danny Trejo, til KABC.