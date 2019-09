Kendt skuespiller står frem: Jeg blev bedøvet og misbrugt

Skuespilleren Camila Mendes er blevet verdenskendt for sin rolle i serien 'Riverdale', der kan ses på blandt andet Netflix.

Efter hun er blevet et af Hollywoods unge håb, er den 25-årige skuespillerinde begyndt at blive interessant for medierne, og der gives lystigt interviews. Her har Camila Mendes tidligere fortalt, at hun lider af en spiseforstyrrelse, og i et nyt interview med Womens Health fortæller Camila Mendes om et forfærdeligt overgreb, hun var udsat for som helt ung.

Se også: Coster-Waldau til journalist: Du ved lige så godt som mig at det er åndssvagt

I sit første år på universitetet Tisch School of the Arts i New York var hun udsat for et seksuelt overgreb.

- Jeg havde en meget, meget dårlig oplevelse; jeg blev bedøvet af en, der misbrugte mig seksuelt, siger Camila Mendes til magasinet.

Margrethe tier om kæmpeudgift

Foto: Ritzau Scanpix

Efter den smertefulde oplevelse svor hun, at alt i hendes liv fremadrettet skulle få hende til at føle sig tryg og sikker. Hun skulle så at sige opbygge et mentalt helle - et hjem - i sit hoved, og det er den livsfilosofi, der har udmøntet sig i tatoveringen 'to build a home', der står skrevet over hendes ribben.

- Hver gang, jeg føler, at jeg går igennem en svær periode, tænker jeg over, hvad jeg fysisk kan gøre for mig selv, siger hun.

- Jeg dansede i syv år, fra jeg var fire til 11 år. Som barn lavede jeg musicals, derefter skuespillerskolen, hvor så meget af timen handler om bevægelse og at sammentænke vejrtrækning og kroppen. At være aktiv har altid været en vigtig del af mit liv, siger hun.

10 måneder om året filmer hun 'Riverdale', der snart har premiere på sin fjerde sæson.