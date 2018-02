Kendt skuespillerinde forsøgt anholdt for vold: Så overfaldt hun betjent

Betjentene på stedet måtte tilkalde forstærkninger for at få styr på skuespillerinden, der ikke havde interesse i at blive anholdt

Heather Locklear, som de fleste nok kender fra 90'er-serien Melrose Place, er blevet anholdt og sigtet for vold i hjemmet og vold mod tjenestemand i funktion.

Det sker, efter politiet søndag aften ankom til en adresse i Thousand Oaks, Californien. Her blev de mødt af den i dag 56-årige skuespillerinde, der nægtede at samarbejde. Hun var meget aggressiv og angreb en af betjentene på stedet. Det skriver blandt andet TMZ, Los Angeles Times og USA Today.

Politiet var i første omgang blevet tilkaldt af skuespillerindens egen bror. Han var ankommet til hjemmet og havde opdaget, at søsteren sloges med sin kæreste. Da politiet ankom, måtte de dog konkludere, at de havde brug for forstærkninger, da Heather Locklear viste sig at være alt andet end samarbejdsvillig.

Heather Locklear blev søndag aften anholdt, efter politiet var blevet tilkaldt i forbindelse med husspektakler. Foto: Ventura County Sheriff's Office via AP

Overfor Los Angeles Times bekræfter den lokale sherifs kontor, at de var på adressen i forbindelse med et husspektakel:

- Hun var ekstremt fjendtlig og usamarbejdsvillig og gik en overgang til angreb på betjentene, lyder det fra Eric Buscow på vegne af kontoret.

Det lykkedes dog betjentene at få lagt skuespillerinden i håndjern, hvorefter hun blev fængslet. Mandag morgen var hun dog atter på fri fod efter at have betalt en kaution på 20.000 dollars, hvilket svarer til omtrent 121.000 danske kroner.

Hvor længe hun kan nyde livet uden for tremmerne bliver afgjort i marts, hvor sagen kommer for retten.

Det er i øvrigt ikke første gang, Heather Locklear får taget sit billede hos politiet. Hun har tidligere været på kant med loven. Blandt andet blev hun taget for spritkørsel tilbage i 2008.