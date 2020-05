Kendt skuespillerinde skal i fængsel

Lori Loughlin erklærer sig skyldig og skal sammen med sin mand i fængsel efter en sag, hvor de har bestukket et college for at få deres døtre optaget

Lori Loughlin og hendes mand, Mossimo Giannulli, 56, har erklæret sig skyldige i bestikkelse. Det skriver flere medier - heriblandt New York Post og AP.

Den 55-årige skuespillerinde, der blandt andet er kendt fra faste roller tv-serierne 'Full House' og 'Fuller House', og manden blev sidste år anklaget for at have betalt 500.000 dollars - omkring 3,4 millioner kroner - for at få deres døtre, Olivia Jade og Isabella Rose, optaget på University of Southern California.

Ifølge medierne betyder tilståelsen, at Lori Loughlin skal tilbringe to måneder bag tremmer samt lave 100 timers samfundstjeneste. Derudover skal hun betale 150.000 dollars - omkring én million kroner - i bøde.

Mossimo Giannulli skal fem måneder i fængsel, levere 250 timers samfundstjeneste og betalte 250.000 dollars - 1,7 millioner kroner - i bøde.

- Efter tilståelsesaftalen, der i dag er blevet indgået, skal de anklagede tilbringe tid i fængsel for deres rolle i konspirationen om korruption af optagelsesprocessen til college. Straffen er passende i forhold til de tidligere domme i sagen, siger anklager Andrew Lelling ifølge AP.

Lori Loughlin var en del af castet til successerien 'Full House' - 'Hænderne fulde' på dansk. Den kørte i første omgang mellem 1987 og 1995 og blev i 2016 genoplivet. Den femte og sidste sæson bliver afsluttet 2. juni. Foto: Lorimar/Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock

Parret har indtil nu ellers nægtet sig skyldige i sagen, hvor retssagen skulle være startet til oktober. De forventes at tilstå fredag via et videoopkald.

Som et led i tilståelsen har anklagemyndigheden droppet anklagerne om hvidvask af penge, som ellers kunne have givet op til 40 års fængsel.

Begge domme kræver en dommers godkendelse, før de er juridisk gældende.

Parrets advokat har ifølge AP ikke ønsket at udtale sig.

'Desperate Housewives'-stjerne i fængsel

Lori Loughlin og Mossimo Giannulli er langt fra de eneste, der har været anklaget i sagen.

50 personen blev i 2019 anholdt efter længere tids efterforskning af sagen, som politiet har givet navnet 'Operation Varsity Blues', hvor velhavende personer har bestukket forskellige colleger for at få deres børn optaget eller sikre dem bedre karakterer.

Parret er nummer 23 og 24, der erklærer sig skyldige i sagen, hvor også 'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman har været anklaget.

Hun erklærede sig i 2019 skyldig i bestikkelse og måtte tilbringe 11 dage i fængsel.

