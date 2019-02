Kendt Sopranos-skuespiller død 72 år gammel

Den amerikanske skuespiller Vinny Vella, der blandt andet er kendt for sin rolle i gangsterfilmen 'Casino' samt flere andre gangsterfilm og tv-serien Sopranos, er død 72 år gammel.

Det oplyste hans talsmand onsdag aften. Vinny Vella Senior's søn, der hedder Vinny Vella Junior har også overfor TMZ forklaret, at hans far døde af kræft i leveren.

Vinny Vella's talsmand har udtalt følgende:

'Vi er meget kede af at meddele, at Vinny Vella er død, og jeg er helt sikker på, at ingen er mere ked af det end ham selv. Vinny elskede nemlig livet, sin familie og sine venner og fans. Han var helt klart en af de sjoveste og mest indtagende skuespillere, der har optrådt på film.'

Det skriver flere medier heriblandt TMZ, Fox News, Independent og People.

Og på Vinny Vella's facebook har hans talsmand og familie også lagt et opslag ud, hvor de mindes Vinny.

Vinny Vella er registreret for 74 roller i diverse film og tv-serier. Han spillede blandt andet den mindeværdige gangster Artie Piscano i filmen 'Casino', hvor han var ejer af en lille restaurant og i øvrigt spillede overfor selveste Robert de Niro. Han spillede også overfor Robert de Niro i filmen 'Analyze That'.

Mange her i Danmark kender ham selvfølgelig også for hans rolle som Jymmy Petrille i den ekstremt populære tv-serie 'The Sopranos'. Han har også haft biroller i film som 'Kill the Irishman', 'Mambo Café', 'Donnie Brasco' og 'Find Me Guilty'

Vinny Vella efterlader sig sin søn og sin kone Margaret.